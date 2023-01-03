Инфляция настроилась на оптимизм

Власти считают, что инфляция в 2023 году не превысит 6%, но экономисты сомневаются. Расчеты Центробанка и Минэкономразвития кажутся собеседникам “Ъ FM” слишком оптимистичными. В правительстве, например, считают возможным, что рост в 2023-м составит всего 5,5%. Прогноз регулятора более гибкий — от 5% до 7%. При этом 2022 год завершился дешевеющим рублем, снижением цен на нефть и низким потребительским спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так что будет с ценами в этом году? Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что прогнозы регулятора достаточно оптимистичны: «ЦБ в своих расчетах одновременно преследует и другую цель — пытается снизить инфляционные ожидания. И даже несмотря на то, что рост цен в годовом выражении, как известно, замедлился с марта с 20% до 12%, регулятор обращал внимание на высокие инфляционные ожидания. Поэтому прогноз оптимистичный.

По поводу его реалистичности, думаю, что если в 2023 году удастся удержаться в пределах 10%, это будет уже успех. Рубль начал очень сильно ослабевать по отношению к тому же доллару. Экономика будет в кризисе, причем он не затухающий, а развивающийся. Главный фактор здесь то, что самые тяжелые внешние ограничения, связанные с топливно-энергетическим комплексом, только вступают в силу».

О рисках инфляции на последнем в 2022-м заседании Совета директоров ЦБ говорила и Эльвира Набиуллина. По ее мнению, причин для роста цен несколько. Помимо высоких инфляционных ожиданий, могут вырасти издержки бизнеса на персонал: в нескольких отраслях наблюдается дефицит кадров, которые необходимо переманивать более высокими зарплатами. Также потенциальная угроза кроется в растущих тратах Минфина и эмбарго на нефть и нефтепродукты.

По мнению бывшего главы ЦБ Сергея Дубинина, проблемой может стать и снижение производства, если бизнес из-за санкций не сможет получить необходимое оборудование: «Факторов снижения инфляции на следующий год я, например, не вижу, потому что сезонные себя исчерпали. Скорее всего, курс национальной валюты все-таки будет снижаться, в том числе и потому, что это нужно для бюджета. Больше проблем связано с импортом запчастей, машин и оборудования, потому что все это под санкциями. Плюс с декабря введены санкции Европы на российскую нефть, соответственно, в бюджете, по идее, будет меньше денег. Топливо будет продаваться на рынке, но по меньшим ценам. А нефтегазовые доходы — 60% федерального бюджета. Вероятно, придется печатать деньги — это тоже инфляционный фактор».

Как говорят экономисты, в 2022 году ЦБ уже прибегал к механизмам скрытой эмиссии, когда позволял Минфину пользоваться замороженными средствами ФНБ. Однако если судить по наблюдениям Росстата, сильного влияния на инфляцию это не оказало.

Если же реализуются остальные факторы, и цены заметно пойдут вверх, Центробанк будет вынужден вмешиваться и поднимать ставку, говорит советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов: «Судя по цифрам официального прогноза ЦБ по инфляции, в него заложено сохранение большинства ранее достигнутых показателей, в том числе и по российскому экспорту. Соответственно, стоит рассматривать данный прогноз как весьма оптимистичный. Если произойдет некоторое снижение поступления средств от экспорта, то это неизбежно потребует ослабления рубля, чтобы скомпенсировать потери бюджета.

Скорее всего, Центральному банку придется как минимум умеренно ужесточать денежно-кредитную политику, но границы этого ужесточения станут понятны не раньше, чем масштабы потерь российского экспорта».

По официальному прогнозу ЦБ, ключевая ставка в 2023 году будет колебаться в пределах 6,5-8,5%, то есть может как снизиться, так и вырасти. На прошедшем заседании ЦБ не озвучивал своих планов по дальнейшим решениям, но риск роста цен формулировал как основной.

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Иван Якунин