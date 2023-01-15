Умер актер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии в возрасте 84 лет умер актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщает грузинское ТВ «Мтавари Архи». Телеканал не уточняет причины смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вахтанг Кикабидзе

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Вахтанг Кикабидзе

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вахтанг Кикабидзе начал работу в Тбилисской филармонии в 1959 году. В 1966-м пришел в вокально-инструментальный ансамбль «Орэра», в 1967-м стал его солистом.

Господин Кикабидзе дебютировал в кино в 1966 году. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других.

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». С 2008-го он отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию в августе 2008 года.

Олеся Павленко