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Коммерсантъ FM
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Ангарский маньяк Михаил Попков признался в новых убийствах и попросился в армию

Бывший милиционер Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам лишения свободы за убийство 80 человек, признался еще в двух убийствах. В беседе с корреспондентом ВГТРК серийный убийца рассказал, что мечтает попасть в армию, поскольку его военная специальность сейчас «достаточно востребована».

Телеканал пояснил, что в связи с признанием в совершении еще двух убийств преступник был этапирован из Мордовии в Иркутск. Деталей вновь открывшихся обстоятельствах «Вести» не приводят.

«Какая у вас мечта?.. В армию попасть… Если свою военно-учетную специальность взять, то я так думаю, что она сейчас достаточно востребована, хотя сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть десять лет в тюрьме нахожусь в общем думаю, что это не так сложно будет быстро изучить»,— сказал Михаил Попков каналу «Вести Иркутск».

В 2020 году ангарский маньяк также признавался в двух новых убийствах, в связи с чем в 2021-м был осужден на девять лет лишения свободы (с учетом ранее вынесенных приговоров о пожизненных сроках). В период с 1992 по 2010 год преступник убил 79 женщин и милиционера. Он был младшим сержантом МВД и был уволен из правоохранительных органов в 1998 году.

О деле ангарского маньяка — в публикации «Ъ» «Ангарский маньяк возвращается».

Андрей Сапожников

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