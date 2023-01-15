В Екатеринбурге выставили на продажу стейк-бар «Кастанеда»

В Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» на ул. Юлиуса Фучика, 3 за 37,9 млн руб. В объявлении о продаже, размещенном на «Авито», указано, что покупателю оставят всю установленную кухонную технику. Кроме того, в заведении установлены охранная сигнализация, видеонаблюдение, вытяжка.

Общая площадь стейк-бара составляет 340,5 кв. м., в том числе 60 кв. м. — подвал, 138 кв. м. — первый этаж, и 143 кв. м. — антрессоль первого этажа. Перед рестораном находится бесплатная парковка на 20 автомобилей.

Продавец отмечает, что в у заведения хороший входящий трафик, а также есть возможность проводить корпоративные мероприятия до 86 человек. В стейк-баре сделан дизайнерский ремонт.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в центре Екатеринбурга на продажу выставили старинное здание «Дом К. В. Рейнфельда» на улице Розы Люксембург, 38, в котором находятся ресторан «Петров двор» и заведение Pils Live Bar.

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