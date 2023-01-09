В центре Екатеринбурга продают старинный особняк с рестораном «Петров двор»

Старинное здание «Дом К. В. Рейнфельда» на улице Розы Люксембург, 38 в центре Екатеринбурга выставили на продажу за 65 млн руб. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили представители РК «Белый дом», которые осуществляют продажу здания. Причины смены собственника компания не прокомментировала. В здании находятся ресторан «Петров двор» и заведение Pils Live Bar.

Здание было построено в 1852 году. Дом входил в состав небольшой усадьбы с флигелем, службами и аптекой, которые не сохранились. Согласно данным сайта «Авито», общая площадь здания составляет 450 кв. м, планировка смешанная, остекление витринное. Реконструкция объекта была проведена в 2015 году. Среди особенностей указано, что помещение подойдет для торговли, офиса, услуг, а также общепита.

В самом заведении «Петров двор» продажу заведения комментировать не стали. При этом, на сайте «Авито» размещено отдельное объявление конкретно о продаже ресторана за 80 млн руб. «Продаю готовый бизнес. Ресторан "Петров Двор", расположен в двухэтажном особняке. Здание было построено в XIX веке и считается объектом архитектурного наследия. Владелицы заведения постаралась по максимуму сохранить первоначальный облик дома и подчеркнуть его благородные черты, поэтому кардинальных изменений внутри и снаружи не делали. Интерьер ресторана выполнен в традиционном стиле», — говорится в объявлении.

Напомним, год назад Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области установило охранную зону для объекта и еще двух старинных зданий на ул. Розы Люксембург. Так, в границах построек нельзя устраивать парковки и устанавливать киоски, строить здания выше 12 м, размещать рекламные растяжки, а также проводить ремонтные работы, которые могут повредить памятникам.

Диана Сунагатуллина, Мария Игнатова

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