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Коммерсантъ FM
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Szazadveg: 74% венгров негативно относятся к удержанию ЕС «причитающихся Венгрии» средств

Венгерский аналитический центр Szazadveg, близкий к партии «Фидес» (ее лидером является действующий премьер-министр республики Виктор Орбан), выпустил исследование о восприятии венграми монетарной политики Евросоюза (ЕС). В материале центра говорится, что 74% венгров «отвергают удержание средств» ЕС, а 60% — считают такую политику способом «наказать» Венгрию.

«Почти две трети венгров (64%) заявили, что в Евросоюзе существуют двойные стандарты по отношению к Венгрии и другим государствам-членам»,— отмечается на сайте Szazadveg. При этом 24% венгров к политике ЕС относятся положительно.

Szazadveg является одним из наиболее цитируемых аналитических центров в Венгрии, при этом большинство исследований выполнены с «евроскептицистских» и проправительственных позиций. Венгерский Кабмин часто опирается на соцопросы для обоснования политических требований и позиции на международной арене.

Венгрия имеет право на безвозмездное использование ресурсов фонда восстановления экономики стран ЕС в размере €5,8 млрд, а также получение дополнительных €7,5 млрд из общего бюджета ЕС. Осенью Еврокомиссия рекомендовала заморозить €7,5 млрд из-за проблем с коррупцией и обеспечением верховенства права в республике. Для получения средств правительство Виктора Орбана должно провести 17 реформ из предложенного ЕС перечня.

Андрей Сапожников

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