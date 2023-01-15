Австралийская теннисистка Стосур завершит карьеру после Australian Open

Саманта Стосур из Австралии полностью завершит карьеру в теннисе после турнира Australian Open. В 2022 году 38-летняя спортсменка завершила карьеру в одиночном разряде, но продолжала играть в прах.

«Я чувствую себя счастливой и благодарной за возможность закончить карьеру на моем любимом турнире, дома, перед моими болельщиками, друзьями и семьей. Небольшая часть меня была бы счастлива продолжать играть вечно»,— написала спортсменка в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Саманта Стосур начала карьеру в 1999 году. С тех пор она выиграла девять титулов WTA в одиночном разряде и 28 — в парном. На ее счету победа на турнире US Open 2011 года в одиночном разряде и семь титулов Большого шлема в парах. Австралийская теннисистка занимала четвертое место в мировом рейтинге в 2011 году.

Леонид Уварчев