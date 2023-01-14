Женщинам откроют «Формулу»

В «Формуле-1» через несколько лет могут появиться женщины-пилоты. Во всяком случае, такие планы есть у боссов Королевских гонок, пишет Bloomberg. В ближайшие месяцы организаторы чемпионата мира запустят специальную серию и программу тренировок F1 Academy. Попасть в нее смогут женщины-пилоты из картинговых и юниорских серий. Позже они будут принимать участие в «Формуле-3» и «Формуле-2». А в будущем, вероятно, дебютируют в «Формуле-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За последние 50 лет несколько попыток организовать альтернативный чемпионат мира для женщин заканчивались провалом. Новый проект, однако, имеет некоторые шансы на успех, полагает ответственный редактор портала «Motorsport.com Россия» Александр Кабановский: «Последняя попытка организовать женскую гоночную серию была в 2019 году, она называлась W Series. Туда отбирали быстрых девушек со всего мира. Они гонялись на молодежных "формулах". Провели несколько этапов, но денег, к сожалению, не хватило. Серия разорилась.

Осенью 2022 года ее организовывала Международная автомобильная федерация. Федерация — это не совсем коммерческая история, там, скорее, про поддержку, правила и судейство. Бизнес-модель была избрана не совсем верно.

Когда все ездят на одинаковых машинах и обслуживаются у одних и тех же механиков — это одна и та же большая бригада. Так называемый принцип моносерии снижает конкуренцию, не гарантирует равенство. Поэтому новая серия — чисто бизнес-история, ее решено сделать на другой платформе, платформе разных команд. Туда также будут отбирать талантливых девчонок из картинга, из каких-то региональных серий, и им обещана поддержка. Года три-четыре они точно протянут, а там посмотрим, что будет.

В 2017 году у "Формулы-1" сменились владельцы. Новые американские боссы из компании Liberty стали подходить к этому исключительно с вопросов медиа-бизнеса. Посмотрели слабые места — не было работы в социальных сетях на молодую аудиторию, присутствовала некая закрытость спорта. Все это за несколько лет реконструировали. Сейчас аудитория тоже растет, приходят новые спонсоры.

Автопроизводители — Audi, General Motors, Porsche — проявляют интерес, что очень важно. Они постоянно отчитываются о росте доходов, новых этапах, расширяют календарь. В Америке рост популярности просто невероятный. В 2023 году там будет три гонки впервые за 40 лет. Деньги есть. Вот этот женский фактор тоже поможет какую-то дополнительную нишу найти, привлечь новых спонсоров, новых зрителей.

И в случае, если сам по себе проект окажется не очень прибыльным, а это предсказуемо. Наверное, так будет первое время, и "Формула 1" сможет его поддержать. Но практика показывает, что между собой девушки здорово гоняют. Но как только надо состязаться с соперниками-мужчинами, то становится сложнее. Нагрузка, конечно, очень серьезная. В "Формуле 1" — это 1 тыс. лошадиных сил, а в женской F1 Academy, скажем, 300-350 лошадиных сил».

На каждую машину женской серии руководство «Формулы-1» выделит по $156 тыс. — столько же участницы должны будут внести сами или за счет спонсоров. Последним, однако, смешанные гонки могут оказаться малоинтересны, считает спортивный журналист, комментатор «Формулы-1» Наталья Фабричнова: «Попытки привести женщину в "Формулу-1" уже были. Некоторые команды брали ее в качестве третьего пилота — так называемый резервный или запасной — но никогда не доходило, что называется, до дела.

Спонсоры не так охотно финансируют женщин-пилотов. Плюс, к сожалению, последнее время ни одна картингистка не побеждала в международных юниорных сериях. "Формула-2", "Формула-3", "Формула-4" — нигде не было женщин-чемпионов.

Если девушка идет на десятых или даже восьмых местах в младших сериях, стоит ли ее рассматривать в качестве кандидата на роль пилота "Формулы-1"? Очевидно, что они возьмут более быстрого парня, с ним охотнее будут работать и спонсоры.

Насколько аудитории интересны женские соревнования? Рейтинги W Series, к сожалению, были очень и очень слабые. Более того, скорее, эта серия обнажила проблемы. Девушка, которая выиграла все годы чемпионата дальше никуда ни в какие серии не прошла по карьерной лестнице. Есть даже женские экипажи в гонках на выносливость, но они очень далеко от лидеров в финишных в протоколах.

С другой стороны, все упирается в то, что "Формула 1" — это элита среди гонщиков. 20 человек, которые прошли всю пирамиду младших серий, очень много парней занимаются спортом, но на верхние строчки списков выходят самые лучшие. А женщин занимается в шесть-семь раз меньше, соответственно, не такого уровня таланты занимают первые места».

Когда объявят расписание гонок F1 Academy, и кто попадет в серию, пока неизвестно. По данным Bloomberg, наиболее вероятные кандидатуры — чемпионка Франции по картингу Дориан Пин и нидерландка Майя Веуг. В 2021 году она стала первой женщиной в Академии пилотов Ferrari.

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Елизавета Скобцова