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Коммерсантъ FM
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Главный элемент Red Bull

Себастьян Феттель покидает «Формулу-1»

По окончании сезона «Формула-1» попрощается с одной из главных своих фигур в нынешнем веке. Знаменитый немецкий пилот Себастьян Феттель, выступавший в последнее время за Aston Martin, решил покинуть серию, в которой вместе с Red Bull доминировал в начале прошлого десятилетия, выиграв четыре подряд чемпионских титула.

За карьеру четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель (на фото) выиграл 53 Гран-при. По этому показателю он уступает только великому Михаэлю Шумахеру

За карьеру четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель (на фото) выиграл 53 Гран-при. По этому показателю он уступает только великому Михаэлю Шумахеру

Фото: Mark Thompson / Getty Images

За карьеру четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель (на фото) выиграл 53 Гран-при. По этому показателю он уступает только великому Михаэлю Шумахеру

Фото: Mark Thompson / Getty Images

Немецкий гонщик Себастьян Феттель опубликовал обращение, в котором признался, что принял «трудное решение» покинуть «Формулу-1» по окончании нынешнего сезона. По словам 35-летнего Феттеля, ему потребуется время, чтобы понять, чем он намерен заниматься в дальнейшем, но в любом случае приоритетом при выборе для него будет семья, которой он хотел бы уделять больше внимания. Новость вошла в число информационных хитов по вполне понятным причинам. Пусть в сегодняшней «Формуле» Себастьян Феттель, как и его команда Aston Martin, строго говоря, почти статисты, но вряд ли будет преувеличением сказать, что серия теряет одного из главных своих персонажей не только в этом веке, но и в принципе в своей истории — хотя бы по чисто формальным признакам.

Себастьян Феттель четырежды выиграл чемпионат мира, и больше титулов, чем у него, лишь у трех человек — Льюиса Хэмилтона, Михаэля Шумахера и Хуана Мануэля Фанхио.

А еще он выиграл 53 гонки в «Формуле-1» и по этому показателю вообще уступает одному Шумахеру. А еще в 2013 году по ходу сезона Феттель добирался до верхней строчки подиума на чертовой дюжине Гран-при. И тут он и вовсе на равных с великим соотечественником: цифра — повторение рекорда Шумахера.

Феттелю, видимо, немножко не повезло с тем, что его персональные достижения всегда неизбежно тянет приписать невероятной мощи той команды, в которой он достиг своего пика, в которой получил львиную долю наград. Поэтому немца редко осмеливаются ставить в ряд с ярчайшими гениями вроде того же Шумахера, Айртона Сенны, Алена Проста.

Red Bull в начале прошлого десятилетия и в самом деле совершил невероятный — даже по меркам «Формулы-1» с ее длинным списком разного рода технических революций — прорыв.

И с тем, что Феттель все свои четыре чемпионских звания с период с 2010 по 2013 год завоевал, находясь за рулем безусловно быстрейшей машины серии, спорить бессмысленно. Однако воспоминания о крутом взлете Red Bull, обеспечившем и крутой взлет немецкого пилота, который издалека смотрится не столько открытым вдруг командой экстраординарным талантом, сколько просто идеально подошедшим под ее требования спокойным, уверенным в себе исполнителем со способностями выше среднего, стирают некоторые важные детали его биографии.

Среди них — тот факт, что на старте своей карьеры в «Формуле», гоняясь за скромный «дубль» Red Bull Toro Rosso, он иногда демонстрировал волшебное пилотирование, позволявшее обскакать куда более резвые машины, а в 2008-м, в 21 год, сотворил настоящее волшебство на политой ливнем трассе в Монце, приехав к финишу первым.

Ferrari снова претендует на то, чтобы считаться лучшей командой

Среди них — нюансы его погонь за титулами. Две прошли гладко, при полном доминировании Red Bull и его лидера, но в двух случаях все было на тоненького. В 2010 году на еще не доведенном до идеального состояния автомобиле Феттель вырвал звание, располагаясь перед заключительной гонкой чемпионата в Абу-Даби на третьей, позади Фернандо Алонсо из Ferrari и своего напарника Марка Уэббера, позиции, благодаря поразительному хладнокровию, умению в нужный момент обойтись без мельчайших помарок. А в 2012 году в первой половине сезона он далеко, на четыре десятка очков, отпустил вперед Алонсо. Но снова выручило хладнокровие: половину следующую Феттель отработал практически идеально, хотя это от него, вынужденного рисковать, а не от испанца ждали срывов.

Среди этих деталей — и пятилетний, с 2015 по 2020 год, период в Ferrari, куда Себастьян Феттель ушел после того, как изменения в техническом регламенте вкупе с прекрасной работой инженеров некоторых других команд, прежде всего Mercedes, лишили Red Bull прежнего приятного статуса. В действительности для него тот период был неплох. В Ferrari у Феттеля накопилось 14 выигранных гонок — притом что их могло быть гораздо больше, если бы никуда не исчезнувший до сих пор недостаток всех автомобилей, которые не знающая себе равных в смысле популярности команда выставляет в «Формуле»: надежностью они не отличаются давным-давно. Ее уровень и сейчас мешает Шарлю Леклеру, по сути и выдавившему Себастьяна Феттеля в «конюшню»-аутсайдер, бодаться в чемпионате с Максом Ферстаппеном на опять прибавившем Red Bull. Впрочем, к тому моменту, когда немец очутился в Aston Martin, его, кажется, уже больше гонок интересовали иные вещи. И, скажем, деятельности на посту главы Grand Prix Drivers’ Association — профсоюза «Формулы-1», сражениям против расизма в спорте и издевательств над климатом он отдавался с не меньшим удовольствием и страстью, чем когда-то сражениям за корону властелина «королевской» серии.

Алексей Доспехов

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