Бразильский полузащитник Кади Боржес подписал контракт с ФК «Краснодар» до лета 2026 года

14 января бразильский атакующий полузащитник Кади Боржес заключил контракт с футбольным клубом «Краснодар». Футболист будет выступать за «быков» до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"



«Как мы уже сообщали, несколько дней назад стороны достигли принципиального согласия, а сегодня были улажены последние формальности. Бразильский атакующий полузащитник будет выступать за «быков» под 20-м номером», - сообщается на сайте клуба.

26-летний Кади Боржес выступал за бразильский клуб «Коритиба», португальские «Эшторил» и «Вилафранкенсе». До заключения контракта с «Краснодаром» он играл в азербайджанском «Карабахе». В нем он провел 74 матча, забил 28 голов и отдал столько же результативных передач.

Татьяна Ручкина

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