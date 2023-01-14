В аппарате Эрдогана назвали провальными мирные планы по Украине без учета интересов России

Дипломатическое разрешение ситуации на Украине должно происходить при участии США и Европы, считают в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом мирный план должен учитывать интересы России — иначе он «обернется провалом».

«Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны… решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен»,— рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын в ходе сегодняшней пресс-конференции (цитату приводит корреспондент ТАСС).

Он также заявил, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России из-за их неэффективности. «Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?» — подчеркнул господин Калын.

6 января Ибрагим Калын сообщил, что турецкие власти ожидают ухудшения ситуации на Украине в ближайшие месяцы. Ранее президент Турции предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому посредничество в урегулировании конфликта.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников