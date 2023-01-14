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«Без позволения начальствующих писать не велено»

Для каких веяний закрывалось прорубленное в Европу окно

В ходе преобразования России Петр I столкнулся с непростой задачей — вместе с научно-техническими и военными знаниями из-за границы стали проникать идеи, подрывавшие основу его власти, а те, кто должен был стоять на страже, годами игнорировали строжайший запрет царя-реформатора; и 300 лет назад, в январе 1723 года, самодержец изменил подход к этим проблемам.

«Монахи в кельях никаковых писем писать власти не имеют»

«Монахи в кельях никаковых писем писать власти не имеют»

Фото: Library of Congress

«Монахи в кельях никаковых писем писать власти не имеют»

Фото: Library of Congress

«Вышлют из монастырей вон»

Выбор меньшего из двух зол всегда нелегкое занятие. Особенно, если зло в обоих случаях очень велико. Царь Петр Алексеевич оказался перед подобной дилеммой в ходе своих реформ, когда счел необходимым лишить Русскую православную церковь самостоятельности и преобразовать ее в укрепляющее царскую власть государственное ведомство, которое надзирает за поведением каждого православного и доносит волю самодержца его подданным в форме доходчивых и убедительных проповедей в храмах.

Однако на пути к этой цели возникло серьезное препятствие — отсутствие даже минимально необходимого количества грамотных священнослужителей и монашествующих. К примеру, во многих обителях в качестве чтецов и переписчиков использовались миряне. Проблема, казалось бы, имела хоть и не быстрое, но простое решение. Ведь практически в каждом мужском монастыре все же были достаточно сведущие насельники, способные обучать собратьев чтению и письму.

Вот только рост числа просвещенных служителей церкви таил большую опасность.

Ведь многие из них были скрытыми, но ярыми противниками петровской церковной реформы. А различного рода «подметные письма», распространявшиеся противниками Петра I, всегда имели значительное влияние на народ. И собственноручно выращивать новых авторов подобных текстов было отнюдь не в интересах царя-реформатора.

Но самодержец все же сделал выглядевший оптимальным выбор из двух зол. 31 января 1701 года он повелел восстановленному неделей ранее Монастырскому приказу ведать патриаршим домом, архиерейскими домами, монастырями и всей их собственностью. А в качестве первоочередной меры приказал переписать находившихся в них людей, вотчины и угодья, для чего «послать из царедворцев людей добрых».

При этом, явно для того, чтобы избежать разноса крамолы по стране и из монастыря в монастырь, было приказано находившихся в обследуемом монастыре насельников приписывать к этой обители навсегда — «быть неисходными», запрещая дозволявшийся прежде переход в другой монастырь. С той же целью из обителей изгонялись представители белого духовенства и миряне — певчие, чтецы и переписчики, о чем в царском указе говорилось:

«Во всех монастырях мирские люди обитати да не будут, но токмо едине монахи да живут в монастырях; чтецы и певцы, да будут монахи; дьячки, которые не монахи, никако в монастырях да пребудут.

А которые ныне дьячки есть в монастырях, и переписчики монастырей да вышлют из монастырей вон, они же да идут в отечество свое».

А чтобы обученные грамоте монахи не занимались изготовлением подметных писем и прочей антиправительственной эпистолярной продукции, тем же царским указом вводилось запрещение монахам писать в своих кельях:

«Монахи в кельях никаковых писем писать власти не имеют, чернил и бумаги в кельях имети да не будут».

Писать дозволялось исключительно у всех на глазах — в трапезных, и только с разрешения монастырского начальства:

«В трапезе определенное место для писания будет: и аще нужды ради каковые восхощет кто писати, и то с позволения начального, да пишет в трапезе явно, а не тайно».

Естественно, о подлинной цели нововведений в указе не говорилось, а в качестве обоснования подчеркивалось, что запрет монахам писать без разрешения начальства существует очень давно — с «древних отец».

Правда, один важный момент был упущен — в указе не было никаких упоминаний о каком-либо наказании за скрытое от посторонних глаз писание.

«По всем монастырям монахов учить подобает, не точию да читают писания»

«По всем монастырям монахов учить подобает, не точию да читают писания»

Фото: МАММ / МДФ

«По всем монастырям монахов учить подобает, не точию да читают писания»

Фото: МАММ / МДФ

«Под жестоким наказанием на теле»

Время шло, и церковная реформа, пусть и очень неспешно, продвигалась к намеченной царем цели. Петру I, к примеру, удалось добиться (хоть и не вполне искреннего) смягчения отношения священнослужителей и иерархов церкви к приглашаемым самодержцем на службу в России иноверцам. А в 1721 году завершилось преобразование церкви в один из государственных органов управления. Патриаршество было упразднено, и управление церковными делами, согласно утвержденному тогда Духовному регламенту, было передано Духовной коллегии, переименованной вскоре в Святейший правительствующий синод (см. «Все учинено изрядно»).

В следующем, 1722 году, была фактически отменена тайна исповеди, и священников обязали сообщать об услышанных антигосударственных мыслях и намерениях исповедующихся, как и о серьезных преступлениях, светскому начальству (см. «О чем доносить повелено, то буду доносить»). Одновременно, в мае 1722 года, появилось напоминание о необходимости готовить грамотных и умелых проповедников. В параграфе 35 «Прибавления к Духовному регламенту» говорилось:

«По всем монастырям монахов учить подобает, не точию да читают писания, но да и разумеют. А на сие учинить собственно келию, и монахов приставить на сие избранных, иже знают Божественного Писания разум».

Отличившимся в учебе полагались новые назначения:

«И тако обученных да избирают достойных в чин священства и всякого начальства».

При этом не оказались забыты и были снабжены указаниями на наказание и прежние запреты на тайные писания. В следующем, 36-м параграфе, было сказано:

«Монахам никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток, без собственного ведения настоятеля под жестоким наказанием на теле никому не писать».

Запрещалось без позволения настоятеля монастыря принимать какие-либо бумаги от лиц со стороны. А бумага и чернила должны были контролироваться настоятелем и использоваться исключительно для «общедуховной пользы»:

«А ежели которому брату случится настоящая письма потреба, и тому писать в трапезе из общей чернильницы и на бумаге общей, за собственным настоятеля своего позволением».

При этом лицам начальствующим предписывалось:

«И того над монахи прилежно надзирать; понеже ничто так монашеского безмолвия не разоряет, как суетные и тщетные письма».

Угроза сурового наказания за недозволенное писание повторялась не только в «Прибавлениях к Духовному регламенту». Уже в начале 1723 года, 19 января, был обнародован указ теперь уже императора Петра Алексеевича о подтверждении прежних — 1701 года — и недавних запретов на писание в монастырях где-либо, кроме определенного в трапезной места, и обязательно под присмотром. Виновным вновь грозили жестоким телесным наказанием. А объяснялось повторение указа, подписанного самодержцем по просьбе членов Синода, очень просто:

«Монахам… без позволения начальствующих писать не велено, но не везде является то содержимо».

Причины беспокойства царя и церковных иерархов по поводу несоблюдения запрета на писания стали известны два дня спустя, 21 января 1723 года, когда появился указ Синода о пагубных для веры веяниях из-за границы. Причем проникающих через северные, западные и южные границы.

«Книги мирского и плотского мудрования,— предписал митрополит Филарет,— не должны быть допускаемы в монастырь»

«Книги мирского и плотского мудрования,— предписал митрополит Филарет,— не должны быть допускаемы в монастырь»

Фото: Library of Congress

«Книги мирского и плотского мудрования,— предписал митрополит Филарет,— не должны быть допускаемы в монастырь»

Фото: Library of Congress

«Должны быть предаваемы огню»

«Святейший Правительствующий Синод,— говорилось в указе, — уведомився о приходящих в Россию из Греции попах и чернецах, которые приходят в таковом образе, аки бы просить, или в монастыри сбирать милостыни, и ходят под видом святыни, а является в них большая часть безверников».

Безверники, как тогда именовали атеистов, считались страшной угрозой. Ведь они подрывали основу основ существования и церкви, и власти. А после церковной реформы, поправшей все прежние церковные устои и поколебавшей веру немалого числа православных, безбожие могло найти в России благодатную почву для укоренения и распространения. Так что действовать требовалось быстро, твердо, но вежливо, дабы не испортить отношения с зарубежными православными иерархами, отправляющими своих людей за материальной помощью в Россию.

Поэтому Синод предписывал задерживать прибывающих в страну просителей милости следующим образом:

«Таких прошаков, яко подозрительных, в приграничных и прочих надлежащих местах прилежно престерегать, и где-либо такие люди явятся… тамо имая и удерживая, расспрашивать и распросные их речи присылать при доношениях в Синод немедленно».

Кроме того, Синод приказал у прибывающих «из Турецких и других областей» духовных особ проверять наличие письменных свидетельств от «Святейших Константинопольского и других Патриархов».

А также выяснять, из каких обителей они посланы и существуют ли в действительности такие монастыри. Любые другие жалованные грамоты в качестве пропуска в Россию просителей милостыни не рассматривались:

«А без таких Патриарших свидетельствованных грамот никого таковых, хотя и жалованные грамоты иметь будут, к Москве не пропускать».

При этом осуществлять мероприятия против безверников предписывалось строго секретно:

«Киевскому, Черниговскому, Переяславскому, Астраханскому и Холмогорскому Архиереям, и на Воронеж, и в Смоленск, и в Ригу и прочие пограничные места к обретающимся тамо Духовных дел управителям послать крепкие Его Императорского Величества указы, дабы надлежащее о том престерегательстве учреждение пристойным образом учинено было секретно и… потребные действа производимы б были… со всякою осторожностию».

А чтобы светские власти в лице губернаторов и «прочих командиров» поддержали власти духовные, был подготовлен императорский указ от Коллегии иностранных дел начальству приграничных территорий.

На этом фоне напоминание о запрете несанкционированных писаний выглядело отнюдь не лишним. Но и после минования опасности от нашествия безверников эпистолярные ограничения для монахов не отменили, хотя со временем и смягчили. Так, в составленных в 1852 году митрополитом московским Филаретом (Дроздовым) и утвержденных Синодом в 1853 году «Правилах благоустройства монашеских братств в Москве» говорилось:

«От настоятеля не должно быть скрыто, кто из братии к кому пишет, или от кого получает письма.

Смотря по обстоятельствам, он может требовать, чтобы письма ему были показаны; и если переписка не представляет ни надобности, ни пользы, велит прекратить оную».

Те же правила разрешили монахам делать в кельях выписки из книг. Но только из тех, что дозволялось иметь в монастыре. Поощрялось изучение Священного Писания, писаний святых отцов и житий святых. Дозволялась и полезная литература:

«Книги мудрости человеческой, как например: исторические и относящиеся до исследования природы, монастырской братии читать не возбраняется».

Однако читать такие книги нужно было с определенной целью:

«С намерением усматривать в творениях Божиих и в происшествиях мира Божию премудрость и Божие провидение и суд».

Другие издания категорически воспрещались:

«Книги мирского и плотского мудрования, как-то: театральные и романические, не должны быть допускаемы в монастырь; а буде, паче чаяния, у кого в монастыре будут найдены, должны быть предаваемы огню или немедленно отсылаемы, если это собственность посторонних светских лиц».

Ведь главный принцип оставался прежним:

«Ничто так монашеского безмолвия не разоряет, как суетные и тщетные письма».

Евгений Жирнов

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