Банк Wells Fargo заплатит $3,7 млрд за незаконные комиссии по потребительским кредитам

Сегодня, 20 декабря, американское Бюро по защите потребителей в финансовых вопросах (CFPB) и банк Wells Fargo, входящий в «большую шестерку» американских банков, объявили о соглашении по ряду нарушений, допущенных банком при распространении и обслуживании ипотечных и автокредитов, кредитных карт и других популярных кредитных продуктов.

Как отмечает регулятор, «компания регулярно допускала нарушения при взимании сборов по обслуживанию кредитов, принимала неверные решения о начале процесса отчуждения ипотечного жилья, незаконно отчуждала купленные в кредит транспортные средства, неправильно начисляла комиссии и проценты, взимала странные сборы по овердрафту, что в итоге сказалось на более чем 16 млн потребительских счетов».

В результате соглашения банк Wells Fargo выплатит компенсации пострадавшим потребителям на сумму около $2 млрд и заплатит регуляторам штраф $1,7 млрд. «Регулярные нарушения закона банком Wells Fargo нанесли вред миллионам американских семей,— отметил директор CFPB Рохит Чопра.— Наше ведомство постановило, что этот банк должен возместить миллиарды долларов потребителям по всей стране. Это лишь первый шаг, необходимый для того, чтобы виновные понесли ответственность и подобное больше не повторилось».

Глава Wells Fargo Чарли Шарф признал допущенные ошибки и заявил, что «наш банк уже начал необходимые реформы для недопущения подобных нарушений в будущем».

Евгений Хвостик