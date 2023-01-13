Посол Украины сообщил о договоренности с Израилем о передаче технологий оповещения о ракетах и беспилотниках

Украина вскоре может получить израильские технологии оповещения о ракетах и беспилотниках, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Работа по передаче этих технологий в настоящий момент продолжается, заявил посол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Корнийчук

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Евгений Корнийчук

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

«То есть, эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью»,— приводит слова господина Корнийчука издание «Укринформ» (цитата по «РИА Новости»).

В марте президент Украины Владимир Зеленский, выступая с речью перед депутатами Кнессета, раскритиковал Израиль за недостаточную помощь его стране. В мае портал Axios сообщал, что Израиль ответил отказом на запрос США о поставках Украине противотанковых ракет Spike. В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры тогдашним премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. На них обсуждалось предоставление военной помощи, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь, но все еще не предлагает военную технику. Издание Politico пишет, что новое правительство Биньямина Нетаньяху вряд ли изменит этот подход. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ранее заявил, что правительство его страны продолжит сохранять этот баланс. В марте израильские власти заявляли, что страна находится в очень непростой ситуации, фактически имея «военную границу с Россией» из-за присутствия российской армии в Сирии.

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Мария Федотова