Инвестиции в низкоуглеродные проекты вырастут в 2023 году на $60 млрд

Инвестиции в различные низкоуглеродные проекты вырастут в 2023 году более чем на 10%, или на $60 млрд, достигнув $620 млрд. Такой прогноз опубликовала сегодня, 13 января, норвежская независимая консалтинговая компания Rystad Energy. По ее подсчетам, в прошлом году инвестиции в низкоуглеродные проекты выросли на 22%, то есть в нынешнем году рост замедлится. По мнению аналитиков Rystad Energy, снижение темпов роста связано прежде всего с инфляционным давлением, впоследствии рост снова ускорится.

К низкоуглеродной экономике относят самые разные проекты, в конечном итоге направленные на снижение вредных выбросов в атмосферу. Это в числе прочего разные типы возобновляемой энергетики (солнечная, ветряная, гидроэнергетика и др.), атомная энергетика, а также улавливание в атмосфере, переработка и хранение углекислого газа (CCUS).

По прогнозам Rystad Energy, сильнее всего в 2023 году вырастут инвестиции в водородную энергетику (на 149%, до $7,8 млрд) и в разработки в сфере CCUS (на 136%, до $7,4 млрд). При этом наибольшую долю среди инвестиций по-прежнему занимают солнечная (в нее в 2022 году вложили $250 млрд) и наземная ветряная энергетика ($205 млрд) — в прошлом году на них приходилось почти 45% и 37% всех инвестиций соответственно. В текущем году инвестиции в солнечную энергетику вырастут на 6%, в наземную ветряную — на 12%.

По регионам сильнее всего инвестиции в низкоуглеродные проекты вырастут в Африке — на 26%. Правда, это прежде всего эффект низкого старта. В Азии подобные инвестиции, по прогнозам аналитиков Rystad Energy, вырастут в 2023 году на 12%, в Северной Америке — на 9%, в Европе — на 7%.

Яна Рождественская