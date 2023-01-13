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Герой вирусного видео в TikTok предстанет перед судом за убийство и грабежи

Уголовное дело в отношении жителя Темрюкского района Кубани, обвиняемого в убийстве и многочисленных эпизодах краж, грабежей, разбоев, хищения и незаконного хранения оружия и боеприпасов, применении насилия в отношении полицейских, передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Мужчина, находившийся в розыске, был задержан в январе 2022 года сотрудниками полиции и ФСБ. Алексей Щетинин известен подписчикам сети TikTok как «любимый зять» из вирусного видео, набравшего более 20 млн просмотров, а также по другим сюжетам, которые он снимал вместе со своей женой Анастасией и тещей Юлией Филон.

По данным следствия, 22 декабря 2020 года Алексей Щетинин вооружился похищенным им огнестрельным оружием и приехал к заранее выбранному дому в станице Ахтанизовской Темрюкского района. Думая, что жильцы уехали, злоумышленник надел маску и проник в дом. Однако хозяин оказался дома, преступник выстрелил в него несколько раз, забрал из сейфа драгоценности стоимостью 320 тыс. руб., а затем скрылся. В середине апреля 2021 года Алексей Щетинин приехал в село Цибанобалка (пригород Анапы), где подыскивал дом для нового ограбления. Подозрительные передвижения злоумышленника заметили сотрудники полиции и потребовали от мужчины показать документы. В ответ на это злоумышленник открыл огонь, ранив обоих сотрудников МВД, и уехал с места происшествия. Кроме того, следствие выявило 58 эпизодов краж денег и драгоценностей на общую сумму 17 млн руб., в которых обвиняют Алексея Щетинина.

Анна Перова, Краснодар

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