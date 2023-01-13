Парламент Монголии поддержал восстановление древней столицы Каракорум

Великий Хурал Монголии (парламент) поддержал решение о восстановлении первой столицы Монгольской империи — Каракорума. В сообщении на официальном сайте парламента, которое приводит «РИА Новости», отмечается, что решение поддержало большинство депутатов.

29 декабря прошлого года указ о восстановлении древней столицы подписал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Тогда он отметил, что Каракорум может стать новым центром социально-экономического, культурного и духовного развития.

Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235–1260 годах. С 2011-го и по настоящее время на территории города действует музейный комплекс Хархорум. Каракорум расположен в 350 км к востоку от столицы республики Улан-Батора.

Милена Костерева