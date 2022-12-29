Президент Монголии поручил восстановить столицу Чингисхана

Первая столица Монгольской империи (в 1235-1260 г.) Каракорум будет восстановлена. Указ об этом издал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

«По случаю 860-летия со дня рождения великого императора Чингисхана президент Монголии издал указ о восстановлении столицы Великой Монголии Каракорума в историко-культурном памятнике Орхонской долины»,— цитирует местное издание News.mn сегодняшнюю речь господина Хурэлсуха.

Он заявил, что Каракорум может стать новым центром социально-экономического, культурного и духовного развития. Во времена Монгольской империи, продолжил президент, столице удавалось объединять мировые цивилизации и религии: «город существовал в мире, без войн и конфликтов».

Сейчас Каракорум — малонаселенный центр сомона Хархорин. На его территории расположен музейный комплекс Хархорум. Каракорум расположен в 350 км. к востоку от столицы республики Улан-Батора.

Андрей Сапожников