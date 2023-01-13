Петербургские суды отказались наказывать прокатчиков за показ зарубежных фильмов без лицензии

Два административных дела, заведенных в отношении кинопрокатчиков Петербурга в 2022 году за показ фильмов «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Миньоны: Грювитация» без прокатного удостоверения, были прекращены за отсутствием составов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Так, мировой судья судебного участка № 152 прекратила производство по делу в отношении ООО «Интерком» после того, как судом было установлено, что кинозал, где демонстрировался фильм, на период сеансов был сдан в аренду частному лицу.

Также мировой судья судебного участка № 16 заменил штраф на предупреждение в деле против ООО «Синема 98», поскольку сторона защиты доказала, что фильм о миньонах демонстрировался в порядке предсеансного обслуживания «для привлечения зрительского интереса». Суд счел, что прокатчик не нанес никому вреда и совершил правонарушение впервые.

Оба постановления вступили в законную силу, отметили в судебной пресс-службе.

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