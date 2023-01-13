Модельная библиотека имени Максима Горького появится в Ижевск в 2023 году

В 2023 году в столице Удмуртии откроется модельная библиотека имени Максима Горького. Как сообщает пресс-служба администрации города, за основу концепции взята знаменитая цитата «Все в человеке — все для человека» из произведения «На дне».

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В библиотеке появится площадка для маленьких читателей, пространство книг и интерактива, пространство науки и знаний. Стены фойе оформят цитатами писателя, а также предусмотрена арт-навигация и стенды анонсов событий библиотеки. Устаревшую мебель заменят модульные столы, новые стеллажи, мягкие диваны и пуфы чтения. В различных зонах также появятся игровые модули, интерактивные столы, мультистудия, микроскопы, реактивы, VR-очки.

Кроме того, расширится перечень предоставляемых услуг. Родители смогут получить консультации по приобретению книг для домашней библиотеки, составлению индивидуального плана чтения для ребенка, а также появится доставка книг на дом для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На переоборудование библиотеки по нацпроекту «Культура» направят 6,6 млн руб.