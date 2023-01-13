Туры на Шри-Ланку подорожали на 51%

Стартовые цены на турпакеты с вылетами в период с 18 по 24 января из России на Шри-Ланку увеличились на 51% в сравнении с началом месяца. Рост цен зафиксирован также на туры в Венесуэлу (23%) и на Гоа (5%), сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные статистики продаж турагентства «1001 Тур».

По данным АТОР, десятидневные туры на двоих с вылетом в конце января из РФ на Шри-Ланку и в Венесуэлу сейчас стоят от 150 до 200 тыс. руб., на Гоа — от 100 до 150 тыс. руб.

По ряду направлений десятидневные туры с вылетом в конце января снизились, сообщают в АТОР. В частности, удешевление туров по ОАЭ составило 12%, туры в Египет подешевели на 2,5%, в Бахрейн — на 3%, в Таиланд — на 8%, в Катар — на 9%.

По статистике продаж билетов, которую приводит АТОР, самым популярным туристическим направлением для россиян в период с 18 по 24 января стал Таиланд (23% от всех проданных билетов на туры), на втором месте — Египет (18,4%), на третьем и четвертом — ОАЭ (17,2%) и Турция (7,5%). На пятом месте по популярности — внутренний туризм, добавили в АТОР.

7 января ряд российских туроператоров получил уведомления об изменении правил въезда в Таиланд из-за ужесточения коронавирусных ограничений в королевстве. Однако уже через несколько дней решение о проверке сертификатов о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 было отменено. Собеседник «Ъ» на туррынке говорил, что ограничения могут сократить спрос на направление на 20%.

О том, как ограничения могли повлиять на поток туристов в страну, — в материале «Ъ» «На прививку в Таиланд».

Эрдни Кагалтынов