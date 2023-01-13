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Коммерсантъ FM
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Священнослужителей будут призывать в грузинскую армию

В Министерстве обороны Грузии состоялась встреча с представителями практически всех религиозных организаций, зарегистрированных в стране. В ходе беседы заместитель министра Григол Гиоргадзе ознакомил священнослужителей с проектом нового «Оборонного кодекса».

По словам чиновника, «важным нововведением» в законе станет то, что отныне некоторые граждане Грузии «больше не смогут воспользоваться лазейкой, существовавшей в прежней редакции кодекса», которая позволяла «недобросовестным лицам» уклоняться от военного призыва, ссылаясь на свою религиозную принадлежность.

Наиболее скандальным считается прецедент, созданный либертарианской партией «Гирчи»: несколько лет назад эта партия основала и зарегистрировала в Минюсте Грузии религиозную организацию «Библейская свобода» (БС). Любой молодой человек, не желающий служить в армии, мог просто прийти в офис «Гирчи», заплатить примерно $10–15 и получить сертификат, удостоверяющий его сан архиерея БС. Тем самым он освобождался от службы в армии.

Основатель «Гирчи» Зураб Джапаридзе объяснял свою принципиальную позицию тем, что Грузии как прозападной стране необходима лишь контрактная армия, «а не насильственно собранный сброд, используемых для охраны различных учреждений».

Контрактная армия в Грузии уже существует. Согласно открытым источникам, она насчитывает около 30 тыс. солдат и офицеров. Но в стране сохраняется и призыв на срочную службу. Призывники в основном служат на вспомогательных должностях и позициях.

Кроме ликвидации «религиозной лазейки» в новом «Оборонном кодексе» предусмотрено и существенное подорожание платы за годичную отсрочку от службы: вместо 2 500 лари (примерно $930) она будет стоить 10 тыс. лари ($3 700). Причем воспользоваться отсрочкой молодой человек от 18 до 27 лет, годный к военной службе, сможет только однажды.

Проект нового кодекса уже внесен в парламент и с учетом поддержки правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) будет наверняка принят в ходе весенней сессии.

Главным препятствием при разработке данной законодательной новеллы считалось то, что между грузинским государством и Грузинской православной церковью (ГПЦ) действует конкордат, заключенный 14 октября 2002 года. Он равносилен конституционному закону.

Согласно этому документу, все иерархи ГПЦ освобождались от службы в армии. Однако ГМ, судя по всему, удалось уговорить основную церковную организацию страны больше не требовать для себя исключений.

Георгий Двали, Тбилиси

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