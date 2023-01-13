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В России могут начать разработку сверхтяжелых транспортных самолетов

«Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» (входит в объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК — Ростеха) в перспективе намерен развивать линейку сверхтяжелых транспортных самолетов. Об этом рассказал управляющий директор предприятия Сергей Ярковой в своем обращении по случаю 90-летия авиационного комплекса.

«Ильюшинцы гордятся тем, что самолеты марки "Ил" на протяжении 90 лет отвечают потребностям времени, обеспечивают решение самых разных задач национальной экономики и вооруженных сил. Перспективы Ильюшина связаны с развитием линейки тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов»,— сообщил господин Ярковой.

В сообщении также отмечается, что за 90 лет существования «Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина» на предприятии было разработано свыше 200 и создано более 120 типов самолетов разных модификаций.

На сегодняшний день на базе авиационного комплекса собраны компетенции по проектированию самолетов различной размерности и назначения, говорится в сообщении. Основными проектами являются тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, топливозаправщик на его базе Ил-78М-90А, а в сфере гражданской авиации — широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300, Ил-96-400М и региональный Ил-114-300.

«Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» был основан 13 января 1933 года, является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. Входит в список 11 подсанкционных российских компаний, с которыми США разрешили проводить операции по экспорту и реэкспорту в сфере гражданской авиации.

Милена Костерева

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