В Петербурге закрылся последний супермаркет «Лэнд»

В Санкт-Петербурге закрылись все супермаркеты премиальной сети «Лэнд», которая была основана в 1998 году. В отношении основного юридического лица компании был подан иск о банкротстве, пишет 13 января «Деловой Петербург».

Закрывать точки «Лэнд» начал еще в ноябре 2020 года. На начало 2022-го у сети оставалось пять магазинов в городе: в ТРК «Гарден Сити», на улицах Типанова, Вязовой, Льва Толстого и Новочеркасском проспекте. У компании осенью начались проблемы с поставками товаров, из-за чего магазинам приходилось работать с полупустыми полками. Последним закрыл свои двери супермаркет на Крестовском острове по адресу: Вязовая ул., 8. Сайт компании уже недоступен.

В 2022 году в ООО «ТК Лэнд» было подано 195 исков от контрагентов, а в 2021-м – 71. Общая сумма задолженности увеличилась с 30,1 млн руб. до 111 млн руб. Кроме того, в отношении ООО «ТК Лэнд» возбуждено дело о банкротстве по заявлению МИФНС России по Санкт–Петербургу.

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