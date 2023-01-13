«Ласточку» пока не вернут на маршрут Челябинск – Магнитогорск

В Челябинской области продлили срок замены электропоезда «Ласточка» на маршруте Челябинск – Магнитогорск другим подвижным составом.

Как сообщает Свердловская пригородная компания, по техническим причинам изменения затронут рейсы 13 января №7901 из Челябинска в Магнитогорск с отправлением в 17:45 и обратного рейса 14 января №7902 (отправление в 06:36). Проезд организуют с пересадкой на станции Карталы электричками ЭП2Д и ЭД9МК. Пассажирам частично компенсируют стоимость билетов на «Ласточку».

Скоростную электричку сняли с маршрута 12 января, заменив ее на обычные электропоезда на рейсах отправлением в 17:45 из Челябинска в Магнитогорск и обратного рейса 13 января №7902 в 6:36.