В Ярославле определили список мест для крещенских купаний

Мэрия Ярославля опубликовала список мест, где можно совершить омовение в Крещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Всего будет организовано пять официальных мест, где будут разрешены купания:

на реке Нора у Троицкого храма в Дзержинском районе;

на Волге у храма Софии Премудрости Божией

на Волге у Толгского монастыря в Заволжском районе;

на Петропавловских прудах в Красноперекопском районе;

на реке Которосль в районе центрального пляжа в Кировском районе.

Все купели будут оборудованы безопасными подходами. Также будут установлены теплые палатки для переодевания и специальные конструкции с дном и боковыми стенками. В местах купаний будут дежурить спасатели, медики, сотрудники полиции и Росгвардии.

В Крещенскую ночь с 18 на 19 января в некоторых районах Ярославля будет введено временное ограничение движения и стоянки транспортных средств.

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