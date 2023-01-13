В Ярославле определили список мест для крещенских купаний

Мэрия Ярославля опубликовала список мест, где можно совершить омовение в Крещение.
Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ
Всего будет организовано пять официальных мест, где будут разрешены купания:
- на реке Нора у Троицкого храма в Дзержинском районе;
- на Волге у храма Софии Премудрости Божией
- на Волге у Толгского монастыря в Заволжском районе;
- на Петропавловских прудах в Красноперекопском районе;
- на реке Которосль в районе центрального пляжа в Кировском районе.
Все купели будут оборудованы безопасными подходами. Также будут установлены теплые палатки для переодевания и специальные конструкции с дном и боковыми стенками. В местах купаний будут дежурить спасатели, медики, сотрудники полиции и Росгвардии.
В Крещенскую ночь с 18 на 19 января в некоторых районах Ярославля будет введено временное ограничение движения и стоянки транспортных средств.
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