На спецоперации погиб 40-летний боец ЧВК «Вагнер» из Югры

В ходе специальной военной операции в боях за освобождение города Артемовска погиб 40-летний уроженец Урая Александр Глызин, сообщила пресс-служба правительства ХМАО-Югры. «Солдата похоронили в Урае 12 января. Приносим соболезнования родным и близким погибшего»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Югры Фото: Пресс-служба правительства Югры

Александр Глызин родился и провел детство в Урае, где живет его сестра. В 2001 году он переехал в Свердловскую область. В сентябре 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и в составе подразделений частной военной компании участвовал в боях за освобождение города Артемовска. Погиб в ходе штурма укрепленного района националистов.

Ранее в Югре похоронили жителя Нягани, погибшего в ходе спецоперации. Младший сержант погиб на 29 году жизни от минно-взрывной травмы в боях за освобождение Артемовска. Герой посмертно награжден орденом Мужества.

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Диана Сунагатуллина