В ходе спецоперации на Донбассе погиб 28-летний военный из Югры

При выполнении задач спецоперации на Донбассе погиб житель Нягани Константин Зайкин, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Младший сержант погиб на 29 году жизни от минно-взрывной травмы в боях за освобождение Артемовска. Константина Зайкина похоронили в Нягани, где живет его отец.

Константин Зайкин родился в Карагандинской области. В 1996 году его семья переехала из Казахстана в Югру. После окончания школы он учился на повара в Белоярском профессиональном колледже. В 2014-2015 годах служил в армии, а после демобилизации работал по специальности в Белоярском и в Нягани. С конца августа 2022 года Константин Зайкин проходил службу по защите жителей Донбасса.

Герой посмертно награжден орденом Мужества. Губернатор Югры Наталья Комарова в телефонном разговоре с отцом погибшего выразила семье соболезнование и поблагодарила за воспитание сына — героя Отечества.

Ранее в ходе военной спецоперации на территории Донбасса погиб 27-летний мобилизованный уроженец села Казаковское (Свердловская область). Также на территории Донбасса во время спецоперации погибли двое военных из Верхней Салды.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина