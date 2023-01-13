Мобилизованным дончанам передали техническое оснащение на сумму 12 млн рублей

Военным из части в Новочеркасске передали технические средства для мобилизованных дончан, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Финансирование в размере12 млн руб. на данные цели было выделено по поручению губернатора Василия Голубева. В состав груза вошли бинокли, радиостанции, фонари и другие технические средства.

«Переданное сегодня снаряжение не входит в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ, технические средства закупались в соответствии с заявками, поступившими от частей, где проходят службу наши земляки, и в ближайшее время будут переданы в зону проведения СВО», — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

Ранее сообщалось, что 250 мобилизованных жителей Дона были возвращены домой.

Анастасия Назарова