Из мобилизованных в Ростовской области более 250 человек возвращены домой

Более 250 мобилизованных дончан были возращены домой после призыва, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области в ответ на запрос «161.RU».

«На фоне корректировки Министерством обороны РФ критериев для предоставления отсрочки от мобилизации к местам проживания возвращено более 250 граждан», — цитирует портал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергея Тюрина.

Корректировки касались отсрочки для многодетных отцов. Если изначально запрещалось мобилизовать тех, у кого четверо детей, то позже перестали призывать и тех, у кого три ребенка.

До сих пор неизвестно сколько именно жителей Ростовской области было призвано в рамках частичной мобилизации в 2022 году. По информации администрации Ростова, в донской столице мобилизовано 1017 горожан.

Анастасия Назарова