На уборку улиц Петербурга в метель вывели около тысячи дворников и машин

На уборку улиц во время снегопада в Санкт-Петербурге вывели 927 единиц техники и более 1 тыс. дворников. Об этом в пятницу, 13 января сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Федеральные трассы Петербурга и Ленобласти очищают 295 единиц техники. Дорожная ситуация в городе оценивается на 3 балла, вчерашнего коллапса с 9 баллами удалось избежать, когда движение было осложнено даже на ЗСД.

Напомним, что МЧС по Петербургу 13 января сообщали о предштормовых порывах ветра. Его скорость может достигнуть 17 метров в секунду. По шкале Бофорта такие порывы классифицируется как «очень крепкие», ветры могут ломать сучьи деревьев.

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