Из-за снегопада Петербург встал в девятибалльных пробках даже на ЗСД

Обрушившийся на Санкт-Петербург в четверг, 12 января, снегопад, принесенный западным атмосферным фронтом, затруднил движение по городским улицам, согласно сервису Яндекс.Пробки, пробки достигли девяти баллов. Движение осложнено в том числе на ЗСД и КАД.

На момент публикации новости дорожная ситуация улучшилась, в общем пробки достигают семи баллов, но на отдельных улицах в Центральном, Калининском и Выборгском районах движение практически парализовано. Карты фиксируют не менее 20 аварий в разных частях города.

Напомним, после прохождения идущего с Норвежского моря атмосферного фронта в глубь материка в Петербурге придет потепление до плюсовой температуры. Осадки в виде снега и дождя будут продолжаться до конца недели.

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