Nissan обновил спорткар GT-R

Компания Nissan представила обновленный спорткар GT-R, который выйдет на рынок в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Nissan GT-R Nismo Special Edition Фото: Nissan Nissan GT-R Nismo Special Edition Фото: Nissan Nissan GT-R Nismo Фото: Nissan Nissan GT-R Nismo Фото: Nissan Следующая фотография 1 / 4 Nissan GT-R Nismo Special Edition Фото: Nissan Nissan GT-R Nismo Special Edition Фото: Nissan Nissan GT-R Nismo Фото: Nissan Nissan GT-R Nismo Фото: Nissan

Автомобиль получил новые передний и задний бампера, а также измененное антикрыло. Версия Nismo, отличающаяся более агрессивным аэродинамическим обвесом, обновлена в аналогичном ключе, но дополнительно имеет переработанные задний диффузор и антикрыло, обеспечивающие большую прижимную силу.

Интерьер не изменился, не считая улучшенной шумоизоляции. В оснащение варианта Nismo после обновления входят новые спортивные сиденья Recaro с углепластиковым каркасом и карбоновой отделкой.

Технически GT-R также не поменялся. Автомобиль сохранил 570-сильный 3,8-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Модификация Nismo оснащается 600-сильным вариантом двигателя, а после обновления такой вариант купе получил блокировку дифференциала на передней оси.

Продажи обновленного Nissan GT-R начнутся весной 2023 года, а модернизированный Nissan GT-R Nismo выйдет на рынок летом текущего года. Напомним, спорткар поколения R35 выпускается с 2007 года.

Максим Вершинин