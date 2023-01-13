В порт Петербурга прибыла первая за 30 лет зимняя поставка фруктов из ЮАР

В порт Санкт-Петербурга пришло судно из ЮАР с фруктами. Это первая прямая зимняя поставка за последние 30 лет, сообщил 12 января почетный консул ЮАР в Петербурге и Ленинградской области Владимир Борисенко, передает «Интерфакс».

Общий вес партии составил 2 тыс. тонн. Путь судна из Кейптауна составил 22 дня, оно было нагружено виноградом, сливами, персиками и авокадо. Часть груза перенаправят в Москву и другие регионы.

Подобные поставки станут регулярными. Следующая поставка весом почти 5 тыс. тонн ожидается в феврале. До этого фрукты из ЮАР поставлялись в Петербург с перегрузкой в Роттердаме. Время доставки занимало более месяца.

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