Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В порт Петербурга прибыла первая за 30 лет зимняя поставка фруктов из ЮАР

В порт Санкт-Петербурга пришло судно из ЮАР с фруктами. Это первая прямая зимняя поставка за последние 30 лет, сообщил 12 января почетный консул ЮАР в Петербурге и Ленинградской области Владимир Борисенко, передает «Интерфакс».

Общий вес партии составил 2 тыс. тонн. Путь судна из Кейптауна составил 22 дня, оно было нагружено виноградом, сливами, персиками и авокадо. Часть груза перенаправят в Москву и другие регионы.

Подобные поставки станут регулярными. Следующая поставка весом почти 5 тыс. тонн ожидается в феврале. До этого фрукты из ЮАР поставлялись в Петербург с перегрузкой в Роттердаме. Время доставки занимало более месяца.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...