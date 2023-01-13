Отдых школьников в детских лагерях Казани обойдется в 484 млн рублей

Всего на отдых школьников в детских лагерях Казани в этом году потратят 484 млн руб. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Из общей суммы Татарстан выделит 346 млн руб., родительская плата составит 134 млн руб., а оставшиеся средства будут выделены из бюджета Казани.

В частности, около 14 тыс. детей отдохнут в лагерных сменах продолжительностью 21 день. В первую очередь такую возможность получат дети из семей беженцев, дети-инвалиды, дети с девиантным поведением и дети, в чьих семьях среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

"Ъ-Казань"