Россияне потратили 10 млрд рублей на новогодние подарки

В период новогодних праздников траты граждан России на подарки увеличились на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом количество таких покупок выросло на треть в годовом выражении. Об этом сообщает ВТБ со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ).

В сообщении группы, которое приводит ТАСС, отмечается, что за праздничные выходные в магазинах, обслуживаемых «Первым ОФД», покупатели потратили на подарки около 10 млрд руб.

Из материалов оператора следует, что основной объем трат пришелся на товары и услуги для красоты и ухода. На эти цели россияне направили 3,3 млрд руб., что на 30% больше, чем в новогодние праздники 2022 года. В частности, спрос на косметические приборы и средства для ухода за телом среди россиян увеличился более чем на 40%.

Расходы россиян на подарки в сегменте аксессуаров выросли почти в два раза. По расчетам оператора, они составили почти 2,4 млрд руб. (+85% по сравнению с прошлым годом). Траты на галантерею увеличились вдвое, до 2 млрд руб., на покупку украшений и ювелирных изделий россияне направили 285 млн руб. (+23%).

Третью строку по объему расходов на подарки в рейтинге «Первого ОФД» заняли товары для детей. Россияне потратили на них около 2 млрд руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, на детские игрушки и игры покупатели направили свыше 1 млрд руб., на 15% превысив уровень 2022 года.

На новогодних каникулах 2023 года объем проданных билетов на развлекательные мероприятия у большинства операторов оказался выше, чем в январе 2022 года, узнал «Ъ». Участники рынка связывают результаты с низкой базой прошлого года, когда сохранялись антиковидные ограничения, а также внутренним туризмом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новый год нашел своего зрителя».

Милена Костерева