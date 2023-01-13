Новый год нашел своего зрителя

На новогодних каникулах 2023 года продажи билетов на развлекательные мероприятия у большинства операторов оказались выше, чем в январе 2022 года. Участники рынка объясняют ситуацию низкой базой прошлого года, когда сохранялись антиковидные ограничения, а также внутренним туризмом. В 2023 году на рынок развлечений будет влиять в основном снижение предложения: запланированных событий, по оценке билетных операторов, на 45% меньше, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” опросил операторов билетов на мероприятия о результатах продаж в новогодние праздники. На витринах МТС Live и Ticketland было продано на 26,5% билетов больше год к году, рассказали в «МТС Энтертейнмент». Абсолютные цифры не раскрываются. В Москве наблюдался рост на 23,8%, в Санкт-Петербурге — на 48%, в регионах без учета двух крупнейших городов — на 23,9%. Сравнивалось количество проданных билетов 1–8 января 2023 года и 1–8 января 2022 года. Среди развлечений наибольшей популярностью у россиян пользовались сезонные мероприятия: катки, ледовые и новогодние шоу, уточнили в МТС.

Основным фактором роста продаж в МТС называют низкую базу 2022 года: тогда в период праздников в большинстве регионов еще действовали ограничения по заполняемости залов и система пропусков на мероприятия по QR-кодам. Прирост в деньгах, по данным сервисов оператора, был практически аналогичным: средняя стоимость билета на новогодние мероприятия составила 1772 руб., что только на 3,3% выше, чем в 2022 году.

Основатель и гендиректор Ticketscloud Егор Егерев рассказал, что у этого сервиса продажи выросли в 1,8 раза. Помимо полной отмены ограничений периода пандемии росту способствовало развитие внутреннего туризма, поясняет он: «Выехать на праздники за границу для многих стало дорого и сложно логистически, поэтому спрос на развлекательные мероприятия по стране вырос».

«Афиша» показала рост оборота в праздники к прошлому году на 142% без учета кинобилетов, говорит гендиректор сервиса Илья Альтшулер. В сервисе «Яндекс.Афиша» россияне на праздниках потратили в более 600 млн руб., что вдвое больше год к году, рассказали в компании: «При этом средний чек по России вырос меньше, чем на 100 руб.».

Однако, например, в Timepad говорят о снижении продаж в праздничные дни по сравнению с 2022 годом на 20%. «Все же покупательская способность падает, люди больше отдают предпочтения бесплатным событиям»,— говорит гендиректор платформы Варвара Семенихина. Однако, по ее словам, ожидалась большая просадка относительно предыдущего года, так как количества событий стало меньше: «Главный рост произошел в сегментах событий для детей — там обороты по событиям выросли на 50%». По сравнению с уровнем 2019 года в то же время Timepad наблюдает рост продаж, при этом именно за счет числа проданных билетов, а не инфляции, которую Варвара Семенихина оценивает в 15% по сравнению с 2019 годом.

В целом по РФ продажи на праздниках вернулись на доковидный уровень 2020 года, говорят во всех опрошенных сервисах. По данным МТС, по сравнению с 2020 годом рост продаж в штуках составил 20,7%. В то же время в Москве продажи по количеству билетов не вышли на уровень до пандемии из-за сокращения количества концертов, уточняют в компании.

На концертный сегмент повлияли эмиграция русских артистов и почти полное отсутствие зарубежных, отмечает Егор Егерев. Концертов стало меньше в целом и в Москве, и по всей России, добавляет продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Думаю, ушло около 30–40% имен, которых теперь замещают новые лица».

Рост в целом сдерживается падением предложения — организаторы мероприятий прекращают деятельность в России: запланированных событий в 2023 году на 45% меньше, чем год назад, отмечает Варвара Семенихина. Общий информационный фон, в том числе частичная мобилизация, также влияет на продажи, говорит Егор Егерев: «Показатели были бы выше, если бы не этот фактор». В то же время, по его словам, горизонт планирования зрителей остается «уверенным»: в праздники они активно приобретали билеты на летние фестивали.

Валерия Лебедева