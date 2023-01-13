Краевые власти начали акционирование ПКГУП «Автовокзал»

Краевое правительство утвердило проект распоряжения «О приватизации Пермского краевого государственного унитарного предприятия “Автовокзал”». Согласно документу, организация должна быть преобразована в акционерное общество. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПКГУП «Автовокзал» ранее управляло сетью автовокзалов, автостанций и билетных касс в Пермском крае. Летом 2021 года автовокзалы и автостанции региона были переданы в концессию их бывшему арендатору — ООО «Автовокзалы Прикамья», а краевое предприятие сосредоточилось на пассажирских перевозках. В собственности ПКГУП «Автовокзал» находятся 84 автобуса, работающие на двух городских и шести пригородных маршрутах. Также оно имеет десять автоэвакуаторов, которые осуществляют эвакуацию транспорта на территории Перми и Пермского округа. Выручка ПКГУП «Автовокзал» в 2021 году составила 578,7 млн руб., чистый убыток — 156,9 млн руб.

Реорганизация краевого предприятия обусловлена требованиями федерального законодательства. Ранее краевые власти планировали реорганизовать «Автовокзал» в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Однако оказалось, что данная организационно-правовая форма не позволяет передавать «Автовокзалу» имущество. После этого краевые власти приняли решение реорганизовать «Автовокзал» в АО.

После реорганизации «Автовокзал» останется предприятием со 100%-ным госучастием и продолжит заниматься пассажирскими перевозками.