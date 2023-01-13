Из свежей почты

Рома Мустафин, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 150 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 19 тыс. руб.

Рома родился раньше срока, у него выявили нарушение кровообращения головного мозга из-за дефицита кислорода. Сын совсем не развивался, и в год ему диагностировали ДЦП. К полутора годам Рома научился сидеть, к трем — ходить у опоры. Лечимся мы постоянно, но до сих пор сын не ходит самостоятельно, мышцы рук и ног скованны. И речь у него не развита. Рому готовы взять на лечение специалисты московского Института медтехнологий. Помогите его оплатить! Алеся Мустафина, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчик нуждается в госпитализации для лечения — коррекции тонуса мышц, увеличения объема движений, развития мелкой моторики, координации движений и речи».

Алена Булавина, 1 год, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 153 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 18 тыс. руб.

Когда дочке было полгода, у нее на затылке появился странный скос. Я возила Алену к неврологу и нейрохирургу, и у нее выявили врожденную деформацию черепа. Это опасная патология, которая не дает мозгу правильно развиваться. Деформацию как можно скорее нужно исправлять, и врачи рекомендуют лечение специальными шлемами. Но их изготовление стоит дорого, мне не по средствам — я одна воспитываю трех дочерей. Ксения Булавина, Белгородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке требуется коррекция деформации черепа при помощи индивидуального краниального ортеза (шлема). В результате лечения голова ребенка приобретет анатомически правильную форму».

Кирилл Букреев, 3 года, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 166 722 руб.

Внимание! Цена лечения 390 722 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 24 тыс. руб.

Сын родился с подвернутыми ножками, стопы были согнуты. Ему сразу начали лечение: ножки гипсовали, а в пять месяцев сделали операцию. До двух лет Кирилл носил брейсы, стопы выпрямились, но уже весной этого года снова стали подворачиваться. Массаж и физиопроцедуры не помогают. Сын не может наступать на полную стопу и сесть на корточки без посторонней помощи. В нашем городе Кириллу помочь не могут, и мы обратились в ярославскую клинику «Константа». Врачи говорят, что нужна операция и лечение. Все это стоит больших денег, для нас сумма неподъемная. Прошу вас о помощи. Игорь Букреев, Липецкая область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мальчику требуется курс этапных гипсований по методу Понсети и операция — перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость, ахиллотомия, задний и медиальный релизы обеих стоп».

Адиля Шервакова, 5 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 271 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 26 тыс. руб.

В полтора года Адиля упала и сломала запястье. А в три случился перелом предплечья. Не прошло и года, как произошел перелом правой руки. Он был сложный, пришлось делать операцию, вставить в кость спицу. Спустя всего десять дней дочка сломала бедро, опять со смещением. Нам посоветовали обратиться в Москву, к профессору Беловой, которая лечит «хрупких» детей. Нас готовы принять на лечение, но оно стоит дорого, без вашей помощи не справиться. У нас двое детей, старшей дочке 12 лет, доходы совсем небольшие. Рустам Шерваков, Саратовская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Адиле требуется медикаментозное лечение и физическая реабилитация, в комплексе это позволит повысить плотность костной ткани и снизить частоту переломов».

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