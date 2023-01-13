Бориса Гребенщикова просят проверить на терроризм

Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) сообщил, что направит запрос в Следственный комитет России (СКР) с просьбой проверить высказывания лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на факт содействия терроризму и дискредитации российских военных. Поводом стали интервью господина Гребенщикова.

В мае 2022 года музыкант (уехал из России после начала спецоперации) дал интервью израильскому каналу Channel 9. Он рассказал, что направил Украине собранные на одном из концертов 12 млн (не уточнив, о какой валюте идет речь). В июне 2022 года музыкант уточнил, что речь шла о €12 млн, собранных с другими артистами на благотворительном фестивале Sound of Peace в Берлине.

Депутат Хамзаев заинтересовался давними заявлениями музыканта после того, как отрывки из интервью лидера «Аквариума» разместил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц. «Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада сосредоточены на распространении фейков, навязывании лжеправды и демонстрации лояльности к Западу»,— заявил господин Хамзаев.

Отметим, что ранее депутат требовал привлечь к ответственности актера Артура Смольянинова, который в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении господина Смольянинова. О какой статье УК РФ шла речь и было ли возбуждено дело в итоге, не уточнялось.

Иван Тяжлов