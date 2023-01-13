8,177 процента составила средняя максимальная ставка по рублевым вкладам до года десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в третьей декаде декабря 2022 года, сообщил Банк России. Напомним, показатель используется регулятором как ориентир: банкам рекомендуется привлекать средства населения не дороже, чем его значение, плюс два процентных пункта (п. п.). В третьей декаде декабря показатель незначительно снизился (на 0,015 п. п.) за декаду впервые с третьей декады сентября 2022 года. Минимальным он был в конце сентября — 6,54%. Рекордно же высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%.