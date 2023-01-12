В шведской Арктике открыли крупнейшие в Европе залежи редкоземельных элементов

Крупнейшее в мире известное месторождение редкоземельных металлов было открыто в шведской Арктике, сообщил Bloomberg. Как отмечает агентство, залежи могут помочь Европе освободиться от монополии Китая на рынке этих металлов.

Месторождение было обнаружено шведской государственной горнодобывающей компанией LKAB. Оно содержит 1 млн т редкоземельных элементов. Однако, по словам главного исполнительного директора компании Яна Мострома, должно пройти 10-15 лет прежде, чем можно будет начать добычу и поставки на рынок.

Дефицит этих металлов препятствует переходу к возобновляемым источникам энергии. В основном их добывают в Китае и некоторых районах Юго-Восточной Азии.

Редкоземельные металлы — название группы элементов, которая состоит из скандия, иттрия и лантаноидов (церия, празеодима, неодима, прометия, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия и лютеция). Их используют в радиоэлектронике, атомной технике, приборостроении, машиностроении, металлургии и химической промышленности.

Анастасия Ларина