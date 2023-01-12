Для концерта не хватило воздуха

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивированное решение по иску ООО «Инвизибл Промо», официального организатора концертных туров рок-группы Anacondaz, о взыскании убытков с МВД за прошлогодний срыв концерта. Суд полностью отклонил иск, посчитав, что эвакуация граждан из помещения клуба была обоснована предупреждением чрезвычайной ситуации. Кроме того, суд принял во внимание тот факт, что время проведение концерта было заявлено с 19.00 продолжительностью один час. Однако артисты начали выступление лишь в 20.00, за двадцать минут до эвакуации. Следовательно, возможность исполнить условия договора у артистов была.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ООО «Инвизибл Промо» обратилось в суд с иском о взыскании убытков, возникших в связи с незаконными действиями правоохранительных органов по вмешательству в проведение концерта группы Anacondaz 23 июля прошлого года. Компания потребовала возместить 255 тыс. руб. Как следует из материалов суда, именно такая сумма вознаграждения была предусмотрена артистам за исполнение музыкальных произведений продолжительностью не менее одного часа, но не более полутора часов. Однако выполнить условия договора по выступлению в столице Прикамья группа так и не смогла. После исполнения четырех песен сотрудниками отдела полиции №1 (дислокация Дзержинский р-н Перми) УМВД России по городу Перми проведение концерта было остановлено. По требованию сотрудников полиции помещение клуба «Мичурин» покинули музыкальные исполнители и зрители концерта.

Как говорится в материалах дела, судом было установлено, что в помещении концертного клуба «Мичурин» при организации концерта группы Anacondaz с участием порядка 320 зрителей было превышено нормативное количество одновременно находящихся людей в зале, что противоречит Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

«Помещение, в котором проходил концерт, было переполнено посетителями, воздух для нормального дыхания практически отсутствовал, передвижение по залу было затруднено. Основная масса граждан находилась на площади примерно 100 кв. м. Со слов представителя группы, на концерте присутствовало около 320 человек,— говорится в судебном акте.— Поэтому в целях предупреждения чрезвычайной ситуации сотрудниками полка ППСП Управления МВД России по г. Перми была организована эвакуация граждан из данного клуба». Суд признал действия правоохранительных органов обоснованными и не нашел оснований для признания их незаконными.

Кроме того, суд посчитал необоснованным довод истца о том, что условия договора не были им исполнены по независящим от него обстоятельствам, так как концерт не состоялся по вине сотрудников полиции.

Допросив свидетелей, суд пришел к выводу, что начало концерта, судя по проданным билетам, было запланировано на 19.00, однако фактически артисты начали выступление лишь в 20.00. Эвакуация зрителей началась в 20.20. Таким образом, у группы была возможность для исполнения договора. «Учитывая изложенное, в рассматриваемом случае отсутствуют виновное поведение сотрудников правоохранительных органов и причинно-следственная связь между действиями должностных лиц МВД РФ и ущербом истца, в связи с чем оснований для возложения на Российскую Федерацию, процессуально представленную МВД РФ, ответственности перед истцом по возмещению убытков не имеется»,— говорится в судебном акте.

Отметим, что ранее рок-группа высказывалась простив спецоперации на Украине.

В «Инвизибл Промо» заверяют, что, так как концерт не был завершен, организатор отказался выплачивать коллективу вознаграждение. Полученные убытки группа решила взыскать с МВД, и в конце августа компания «Инвизибл Промо» подала в Арбитражный суд Пермского края соответствующий иск. Аналогичный иск Anacondaz рассматривался в Екатеринбурге, где власти и полиция отменили два запланированных на лето концерта группы, так же мотивировав свое решение небезопасностью мероприятий. Ленинский райсуд Екатеринбурга тоже отклонил данный иск.

Ирина Суханова