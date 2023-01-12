Краснодарский край стал лидером по числу судебных банкротств граждан в 2022 году

Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по числу судебных банкротств граждан в 2022 году. Об этом говорится в исследовании Федресурса.

Всего за прошлый год было зарегистрировано 13,9 тыс. судебных разбирательств о банкротстве физлиц, что на 43% превышает показатели 2021 года. Далее следуют Московская область (13,47 тыс. дел, +34,1%), Москва (13,43 тыс. дел, +31,6%), Башкортостан (11 тыс. дел, +48,1%) и Свердловская область (10,9 тыс. дел, +39,2%).

В целом по России темпы роста потребительских банкротств за год снизились с 62% до 44,2%. В стране за прошлый год отмечено 278,1 тыс. граждан-банкротов.

«С момента появления процедуры потребительского банкротства прошло уже более семи лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных, процедур несколько снизились, но все еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга»,— отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

В большинстве случаев в 2022 году физлица самостоятельно инициировали процедуры банкротства (в 96,7% случаев), в то время как конкурсные кредиторы подают иски в 2,2% случаев. Еще 1% приходится на ФНС РФ. Всего с 2015 года в России несостоятельными признали 753,2 тыс. граждан.

Анастасия Донскова

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