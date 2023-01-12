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Коммерсантъ FM
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Актер Дмитрий Нагиев опроверг факт пожертвования 200 млн руб. на нужды военной операции

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что он не жертвовал 200 млн руб. на нужды военной операции. О том, что господин Нагиев пожертвовал эту сумму на военные нужды, писал политолог Яков Кедми.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Дмитрий Нагиев

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

«Такой суммы у меня, к сожалению, нет»,— сказал Дмитрий Нагиев в интервью «Москва—24». Директор актера Елена Шайкина заявила «Газете.ру», что актер обычно не рассказывает о своих пожертвованиях. «Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами»,— сказала директор Дмитрия Нагиева.

Ранее сегодня политолог Яков Кедми в своем Telegram-канале со ссылкой на режиссера театра кукол имени Сергея Образцова Бориса Константинова написал, что Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужды военной операции 200 млн руб. Однако в интервью RTVI господин Константинов назвал эту информацию фейком. После этого господин Кедми удалил пост из канала.

Анастасия Ларина

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