В Пензу выпустили «кракена»

В Пензенской области зафиксирован первый в России штамм коронавирусной инфекции «кракен», являющийся субвариантом штамма «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Вирус был выявлен при лабораторных исследованиях уже после выздоровления заболевшей. Она не была вакцинирована от коронавирусной инфекции, а клиническая картина заболевания оказалась схожа с ОРВИ.Введение новых ограничительных мер в связи с регистрацией нового штамма коронавируса в регионе пока не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Роспотребнадзор сообщил о первом в России официально подтвержденном случае заражения человека субвариантом штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5 («кракен»). Как сообщили в ведомстве, вирус обнаружен в Пензенской области при лабораторном мониторинге данных секвенирования (исследование последовательности ДНК) геномов SARS-CoV2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

В пензенском управлении Роспотребнадзора сообщили, что заболевшая — 32летняя жительница Пензы, работающая на одном из промышленных предприятий города, не была вакцинирована от коронавирусной инфекции. Она заболела еще 27 декабря прошлого года, у женщины была выявлена «стандартная клиника ОРВИ». Участковый терапевт назначил лечение, у женщины был взят мазок на COVID19. «Заболевание протекало в легкой форме, закончилось выздоровлением 02.01.2023 года»,— отметили в Роспотребнадзоре.

«Заболевшая за пределы области и Пензы в ноябре-декабре 2022 года не выезжала, к ней из прочих регионов никто не приезжал. При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах. На работе не была в течение максимально возможного инкубационного периода»,— отметили в управлении.

В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», однако доминирующей, как отметили в ведомстве, остается линия «омикрона» ВА.5. По данным ведомства, во второй половине 2021 года и в единичных случаях осенью 2022 года доминировала заболеваемость россиян вариантом «дельта». Других штаммов за последнее время Роспотребнадзор не зафиксировал.

«Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus»,— говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Роспотребнадзора, в базе VGARus размещено 226 тыс. последовательностей геномов, к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов корона­вируса.

• Вариант XBB.1.5 впервые был зафиксирован в октябре в США. «Кракен» активно распространяется на территории Великобритании и в других европейских странах. Эксперты отмечают, что это наиболее трансмиссивный и заразный вариант COVID19 среди всех ­существующих.

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что, несмотря на обнаружение новой разновидности коронавирусной инфекции, дополнительных ограничительных мер в регионе вводить не планируют.

По данным на 12 января, в Пензенской области за сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 17 человек госпитализированы, один скончался. С начала пандемии в Пензенской области было зафиксировано 222178 случаев заболевания. Полную вакцинацию, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, прошли 1109011 человек.

Сергей Петунин