Дороги ведут в аэропорт

Команда директора авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова займется выведением из кризисного состояния крупнейшего автодорожного предприятия Удмуртии. АО «Удмуртавтодор» перешел под управление ООО «Пиэмджи», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Как сообщил «Ъ-Удмуртия» министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, такое решение было принято из-за того, что прежние руководители не смогли решить проблемы предприятия. Александр Синельников выступит в качестве кризисного менеджера. При этом о приватизации «Удмуртавтодора» речи не идет. Эксперты говорят, что новой команде предстоит тщательно проанализировать проблемы предприятия и контролировать издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Крупнейшее автодорожное предприятие Удмуртии АО «Удмуртавтодор» перешло под управление ООО «Пиэмджи», владеет и руководит которым гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников. Соответствующая информация появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс». АО «Удмуртавтодор», как и АО «Ижавиа», на 100% принадлежат правительству республики.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев сообщил «Ъ-Удмуртия», что решение о передаче предприятия под управление команды Александра Синельникова было одобрено правительством республики и депутатами госсовета.

«Вы знаете, что у "Удмуртавтодора" неоднократно менялись директора, но ожидаемого результата по выведению предприятия из кризиса они не достигли. Поэтому было принято решение передать функции генерального директора управляющей компании. Она будет проводить проверку финансовой деятельности предприятия, работать с задолженностью. Александр Синельников, пришедший в "Ижавиа" в 2018 году, показал себя как хороший менеджер. Авиакомпания на тот момент тоже находилась в не лучшем состоянии, и мы видим серьезные позитивные изменения. В "Удмуртавтодоре" он тоже выступит кризисным менеджером»,— пояснил господин Горбачев.

По его словам, перед новой командой стоит задача за три года вывести «Удмуртавтодор» из кризиса. При этом планов по его приватизации нет. Предприятие остается в собственности республики. Пока оно убыточно, коммерческие структуры интереса к нему не проявляют. Только когда оно станет прибыльным, будет смысл пытаться его реализовать, добавил министр.

Минимущество Удмуртии пыталось трижды продать 100% акций АО «Удмуртавтодор» в 2021–2022 годах, но заявок на аукционы не поступило. Предприятие оценили в 3,3 млрд руб. В результате правительство отказалось от планов продать крупнейшее дорожное предприятие республики. Однако в прогнозный план приватизации на 2023 год предприятие вновь было включено, правда, в миндортрансе республики заявляли об отсутствии планов по его продаже.

АО «Удмуртавтодор» — крупнейшее предприятие дорожной отрасли Удмуртии. Оно было образовано в 1926 году, в 2019 году было принято решение передать ему 99,99% акций ДП «Ижевское», другого крупного дорожного предприятия. АО «ДП "Ижевское"» ряд компаний требуют признать банкротом за долги. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году чистая прибыль АО «Удмуртавтодор» составила 3,1 млн руб., выручка — 4,76 млрд руб.

Александр Синельников отмечает, что «Удмуртавтодор» попал в тяжелое положение. Компании необходимы «реанимация и продолжительное лечение». «Для этого потребуются все имеющиеся в нашем распоряжении компетенции. Деятельность по содержанию инфраструктуры нам знакома. По сути в дополнение к аэродромной службе появляется еще и крупная автодорожная служба. Управлять "Удмуртавтодором" нам поручили, потому что есть успешный опыт вывода из кризиса регионального авиаперевозчика и управления крупным инфраструктурным объектом»,— пояснил господин Синельников.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года АО «Ижавиа» получило чистую прибыль 10,3 млн руб. после убыточных предыдущих лет. Выручка составила почти 2,2 млн руб., что на 850 млн больше, чем год назад. В 2022 году АО «Ижавиа» выполнило почти 3,6 тыс. рейсов. Это на 32% больше, чем в 2021 году и на 92% превышает результат 2020 года, сообщила пресс-служба компании. Перевезено 470 тыс. пассажиров, что на 45% больше, чем в 2021 году.

Сопредседатель удмуртского отделения «Деловой России» Роман Вахитов отмечает, что такое крупное предприятие, как «Удмуртавтодор», необходимо сохранить. Там работает много людей, а если прибавить сотрудников подрядных организаций, масштаб влияния на экономику региона будет еще более очевидным, говорит эксперт. «Кроме того, нужно продолжать реализовывать нацпроекты, связанные с дорожным строительством, поэтому сильное предприятие в регионе необходимо. Выводить "Удмуртавтодор" из кризиса должна профессиональная команда. У нынешнего руководства "Ижавиа" есть положительный опыт работы с госкомпаниями, будем надеяться, что и здесь у них получится»,— говорит господин Вахитов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов полагает, что в принципе «Пиэмджи» может вывести «Удмуртавтодор» за три года из того плохого финансового состояния, в котором оно сейчас находится. Однако для этого потребуется не только тщательный анализ и контроль за структурой его издержек, но и увеличение числа заказов на его услуги, считает эксперт. Он предположил, что предприятие может попытаться поучаствовать в тендерах и других регионов.

Михаил Красильников