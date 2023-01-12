JPMorgan подал иск о мошенничестве против основательницы купленного им стартапа

Банк JPMorgan Chase обвинил в мошенничестве основательницу купленного им в сентябре 2021 года финтех-стартапа Frank Чарли Джевис, сообщает Bloomberg. Согласно иску, поданному в федеральный суд Делавэра в декабре прошлого года, JPMorgan заплатил за стартап $175 млн только потому, что считал: это бизнес с 4,3 млн клиентов студенческого возраста. Однако внутренняя проверка банка позднее показала, что компания Чарли Джевис использовала ложные аккаунты для значительного завышения количества клиентов Frank. «В итоге оказалось, что их меньше 300 тыс.»,— говорится в исковом заявлении JPMorgan. В ноябре прошлого года основательница стартапа была уволена.

Сама Чарли Джевис подала встречный иск к JPMorgan, требуя возместить ей судебные расходы. Она утверждает, что банк не провел надлежащую проверку приобретаемого актива, а судебное разбирательство — попытка банка не платить ей компенсацию за увольнение.

Стартап Frank был основан Чарли Джевис в 2016 году. Он облегчает американским студентам процесс подачи заявления на получение гранта на высшее образование. В 2019 году Чарли Джевис была внесена в список «30 до 30» американского Forbes среди представителей финансовой индустрии.

Кирилл Сарханянц