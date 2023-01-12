Аварийность сдвигают к обочине

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и госкомпания «Автодор» заявили о снижении аварийности на подведомственных автомагистралях. На платных федеральных дорогах число ДТП сократилось на 12%, на остальных «федералках» — на 6%. Чиновники полагают, что это результат работы по разделению встречных потоков и установке дополнительного освещения. Статистики аварийности на региональных трассах пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К снижению аварийности на трассах, уверены чиновники, привело разделение встречных потоков участников движения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ К снижению аварийности на трассах, уверены чиновники, привело разделение встречных потоков участников движения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сеть автодорог России находится в ведении Росавтодора, «Автодора», региональных и муниципальных властей. «Автодор» курирует платные федеральные магистрали, Росавтодор — остальные федеральные трассы. За дороги регионального значения отвечают власти субъектов и муниципалитеты.

Росавтодор в четверг, 12 января, представил данные об аварийности в 2022 году. Количество ДТП уменьшилось на 6%, пострадавших и погибших в них — на 10% и 4,7% соответственно. Собственные сведения ранее представила госкомпания «Автодор»: аварийность на платных трассах за год сократилась на 12%, число раненых — на 10,5%, погибших — на 16%. Единой статистики по региональным и муниципальным дорогам нет, она будет в годовом отчете ГИБДД, который появится позже.

Общая протяженность автодорог России, по данным Росстата, превышает 1,56 млн км. Из них на дороги Росавтодора приходится 60,3 тыс. км, магистрали «Автодора» — 4,1 тыс. км.

Снижать число ДТП помогают программы по комплексному обустройству дорог, пояснили в Федеральном дорожном агентстве: в 2022 году на федеральной сети в рамках таких программ установили, в частности, 69 км осевого ограждения для разделения встречных потоков, 197 км линий электроосвещения, более 3,28 тыс. дорожных знаков и 163 светофорных объекта. Некоторые участки полностью реконструируются. Так, участок трассы А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области в 2022 году расширился с двух до шести полос. Ведется строительство новых обходов городов (например, Северный обход Анапы открыт в прошлом году).

В «Автодоре» говорят, что также предпринимают усилия по разделению встречных потоков движения и устанавливают освещение (на трассах, переданных в управление госкомпании, например, М-1, М-3). В ходе строительства новых автотрасс уже не допускается одноуровневых пересечений (ЦКАД, М-12 и т. д.).

В госкомпании подчеркивают, что аварийность снижается на фоне увеличения протяженности трасс: в 2022 году в ведение «Автодора» передали «Малую бетонку» А-107, открыли первые участки трассы М-12 в Московской и Владимирской областях.

Госавтоинспекция при этом регулярно указывает на недостатки дорожной инфраструктуры, угрожающие безопасности движения именно на федеральной сети. Еще в 2019 году руководство ГИБДД говорило о том, что 40% всех погибших в ДТП фиксируются на этих дорогах — из-за высокой скорости движения и плотного трафика. В октябре 2022 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД обращал внимание на то, что водителям (как дальнобойщикам, так и владельцам легковых авто) зачастую негде отдохнуть на «федералках». В итоге, указали там, 72% всех смертельных случаев в результате ДТП, связанных с несоблюдением режима труда и отдыха, фиксируется именно на этих дорогах.

Проблему подтверждает и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Специальными площадками для отдыха, по его словам, на федеральных трассах пользоваться неудобно, за ними недостаточно ухаживают.

Эксперт также обращает внимание на дефицит мест для обгона на двухполосных дорогах, хотя в последнее время во многих местах появилось трехполосное движение.

Там, где еще нет трех полос, нужно делать асфальтированную широкую обочину, считает Петр Шкуматов, в этом случае сокращаются риски улететь в кювет и избежать аварий.

В октябре ГИБДД также отмечала высокий уровень аварийности в местах производства ремонтных работ: водители порой попадают в аварии из-за непродуманной организации временного движения. В Росавтодоре заявляли, что контролируют работу подрядчиков в части установки знаков, ограждений и регулярно штрафуют их за нарушения.

Основной же способ сокращения смертности в ДТП, на котором настаивают ГИБДД и эксперты,— разделение встречных потоков с помощью барьерного ограждения. Правительство, рассказывал “Ъ”, еще в 2020 году утвердило «дорожную карту», согласно которой к началу 2025 года все четырехполосные «федералки» должны быть оборудованы разделительными конструкциями. Росавтодор ранее приводил данные о том, что в 2022 году на разделение потоков выделено более 200 млрд руб.

Иван Буранов