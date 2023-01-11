Чем известен Муртаза Рахимов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муртаза Рахимов (в центре)

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Муртаза Рахимов (в центре)

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Рахимов Муртаза Губайдуллович родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. Окончил Уфимский нефтяной техникум (1956) и заочное отделение Уфимского нефтяного института (1964). C 1956 по 1990 год прошел путь от оператора до директора Уфимского нефтеперерабатывающего завода. По его инициативе предприятие развивало внешнеэкономические связи с Финляндией и Швецией. Член КПСС с 1974 по август 1991 года.

Избирался народным депутатом СССР, членом Верховного совета СССР, народным депутатом Башкирской АССР, депутатом Уфимского городского совета народных депутатов, членом исполкома горсовета. 4 марта 1990-го избран депутатом Верховного совета Башкирской АССР, 6 апреля 1990-го — председателем Верховного совета республики. 11 октября 1990 года подписал принятую Верховным советом Башкирии Декларацию о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики.

12 декабря 1993 года избран президентом Башкирии (набрал 64% голосов) и членом Совета федерации РФ. В 1994-м совершил малый хадж в Мекку в составе правительственной делегации.

С января 1996 года — член Совета федерации по должности, член комитета по конституционному законодательству и судебно-правовой реформе. 14 июня 1998-го переизбран президентом Башкирии (набрал 70,24% голосов избирателей). Был членом совета движения «Наш дом — Россия» (в 1995–1997 годах), членом политсовета НДР, членом президиума политического совета общественно-политического блока «Вся Россия».

20 ноября 1999 года во время избирательной кампании в Госдуму госсовет республики принял решение прекратить в Башкирии трансляцию программ телеканалов ОРТ и РТР. После переговоров господина Рахимова в Москве решение было приостановлено.

12 марта 2001 года распоряжением президента РФ включен в состав президиума Госсовета. В 2003-м был переизбран президентом Башкирии, набрал во втором туре 78,01% голосов. В 2006 году вступил в должность на очередной пятилетний срок по представлению президента Владимира Путина.

12 июля 2010 года на встрече с главой администрации президента РФ Сергеем Нарышкиным заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку.

С октября 2010-го был председателем совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи ОАО «АНК “Башнефть”», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт» в 2009 году. С декабря 2010 по июнь 2012 года был членом совета директоров «Башнефти».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Автор более 50 изобретений в области нефтепереработки.

Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.